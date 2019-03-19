نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع جنوب السودان

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أكد النائب الأول للرئيس السودانى الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة جنوب السودان والمضى قدما فى إكمال جهود السلام لتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين، بوزير الدفاع بجمهورية جنوب السودان الفريق أول كوال ميانق، الذى يزور الخرطوم للمشاركة فى أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين.



وقال ابن عوف إن اكتمال السلام يخدم قضية التنمية فى البلدين ويمكن من توظيف الموارد لصالح الشعبين الشقيقين كما يساعد فى تسريع تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها سابقا خاصة فيما يتعلق بقضايا ترسيم الحدود وفتح المعابر والتبادل التجارى بين الدولتين.



من جانبه ، أشاد وزير الدفاع الجنوبى بجهود السودان فى تحقيق السلام فى جنوب السودان ، وأكد على أهمية العمل على تقوية العلاقة بين البلدين من خلال فتح المعابر لضبط وتقنين وتسهيل حركة المواطنين والسلع وسد الثغرات الأمنية.