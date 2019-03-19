video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع جنوب السودان

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:33 ص
نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع جنوب السودان الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد النائب الأول للرئيس السودانى الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة جنوب السودان والمضى قدما فى إكمال جهود السلام لتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين، بوزير الدفاع بجمهورية جنوب السودان الفريق أول كوال ميانق، الذى يزور الخرطوم للمشاركة فى أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين.


وقال ابن عوف إن اكتمال السلام يخدم قضية التنمية فى البلدين ويمكن من توظيف الموارد لصالح الشعبين الشقيقين كما يساعد فى تسريع تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها سابقا خاصة فيما يتعلق بقضايا ترسيم الحدود وفتح المعابر والتبادل التجارى بين الدولتين.


من جانبه ، أشاد وزير الدفاع الجنوبى بجهود السودان فى تحقيق السلام فى جنوب السودان ، وأكد على أهمية العمل على تقوية العلاقة بين البلدين من خلال فتح المعابر لضبط وتقنين وتسهيل حركة المواطنين والسلع وسد الثغرات الأمنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان وأمريكا يؤكدان ضرورة مكافحة الإرهاب وأهمية العلاقات بينهما

السودان يوقع اتفاقات تمويل بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية

البشير ورئيس صندوق النقد العربى يبحثان الوضع الاقتصادى بالسودان

السودان يبحث المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

السودان

جنوب السودان

سياسة

عمر البشير




لا تفوتك
فان دايك: كل أندية الدوري الإنجليزي تتمنى وجود محمد صلاح معها

فان دايك: كل أندية الدوري الإنجليزي تتمنى وجود محمد صلاح معها

ننشر تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين.. يحصل على 1120 جنيها مكافآة شهرية.. صور

ننشر تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين.. يحصل على 1120 جنيها مكافآة شهرية.. صور

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

فيديو وصور.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده برقصة ورسالة رومانسية

فيديو وصور.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده برقصة ورسالة رومانسية

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة