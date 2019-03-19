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الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:22 م
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موسكو: سنضطر للرد على نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:01 م
موسكو: سنضطر للرد على نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى بوتين
موسكو )أ ش أ(
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 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مضطرة لأن تكون مستعدة لنشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - : الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تصميم منظومات صاروخية جديدة متوسطة المدى، ولذا فإن روسيا ستضطر لأن تستعد للرد الجوابي.

وأضاف البيان الروسي "نرفض بأي شكل من الأشكال أي محاولات لتصوير ردنا الجوابي على محاولات الإخلال بالتوازن على أنه خطوة عدوانية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البنتاجون يستعد لاختبار صاروخين محظورين وفق معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المعلقة مؤخرا بين واشنطن وموسكو.

 

 


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