مقتل 7 أشخاص فى أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات ببنجلاديش

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أعلن مسئولون فى بنجلاديش اليوم الثلاثاء مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين جنوب شرق البلاد فى حادث مرتبط بالانتخابات.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المسئول بالشرطة المحلية مانجورول ألام قوله إن الهجوم وقع قبل ساعات بينما كان مسئولو الاقتراع والأمن عائدين من أحد مراكز الاقتراع فى منطقة "رانجاماتى"، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور من يقف وراء هذا الهجوم.

وقال ألام إن المروحيات العسكرية نقلت 11 مصابا بجروح خطيرة إلى مستشفى عسكرى فى منطقة "شيتاجونج" المجاورة لتلقى العلاج اللازم، كما أضاف أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية فى المنطقة بعد أعمال العنف.

يشار إلى أن منطقة "رانجاماتى" - التى تبعد نحو 200 كيلومتر عن العاصمة داكا - كانت تشهد عملية انتخاب مسئولين حكوميين محليين، إلا أن بعض المرشحين قاطعوا التصويت بزعم وجود مخالفات.