مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أطلق عامل النار خلال مشاجرة بأوسيم مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، كما أصاب ضابط وأمين شرطة، ولقى المتهم مصرعه خلال تبادل إطلاق النار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل أطلق النار خلال المشاجرة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وخلال محاولة القوة الأمنية السيطرة على المتهم أطلق العامل النار مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، ولقى المتهم مصرعه خلال تبادل إطلاق النار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.