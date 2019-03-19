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الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:36 م
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مقتل وإصابة 6 حوثيين بينهم قيادى ميدانى فى "تعز" باليمن

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:00 م
مقتل وإصابة 6 حوثيين بينهم قيادى ميدانى فى "تعز" باليمن الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية محلية بأن ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية قتلوا بينهم قيادى ميداني، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجراح، جراء اندلاع اشتباكات داخلية بينهم فى "تعز " جنوب غربى اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن المصادر قولها اليوم الثلاثاء، إن مجموعة مسلحة من الميليشيا الانقلابية نصبت كمينا لمجموعة أخرى شمال تعز، ما أدى لمقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين، بسبب صراع على أراض.

وأشارت المصادر إلى أن الصراعات بين المجموعتين بدأت إثر نزاع على أراض بين مجموعتين مسلحتين، مما دفع إحدى المجموعتين إلى نصب كمين، واستهداف الأخرى فى شارع "الستين" بمدينة تعز.

يذكر أن ستة من عناصر الميليشيا الانقلابية سقطوا قتلوا فى وقت سابق لنفس السبب، حيث تزايدت الصراعات بين القادة الميدانيين على الثروة والنفوذ .

 


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