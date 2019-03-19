مقتل قائدين ميدانيين للميلشيا الانقلابية غربي "تعز"

عدن )أ ش أ(

قصفت مدفعية الجيش اليمني اليوم/الثلاثاء/ إحدى فرق زراعة الألغام التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية ب"التبة السوداء " شرقي جبل المنعم في جبهة "الضباب " غربي تعز - جنوب اليمن - مما أسفر عن مقتل قائد الفريق الهندسي للمليشيا ومرافقه، أثناء قيامهما بعملية زرع ألغام جديدة .

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" ، أن أربعة عناصر من مليشيا الحوثي قتلوا أيضا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميلشيا في وقت سابق في تبة "القاعدة " بمنطقة جبل حبشي - غربي مدينة تعز.