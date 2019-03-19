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الثلاثاء، 19 مارس 2019 06:10 م
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مقتل قائدين ميدانيين للميلشيا الانقلابية غربي "تعز"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:00 م
مقتل قائدين ميدانيين للميلشيا الانقلابية غربي "تعز" الجيش اليمنى
عدن )أ ش أ(
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قصفت مدفعية الجيش اليمني اليوم/الثلاثاء/ إحدى فرق زراعة الألغام التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية ب"التبة السوداء " شرقي جبل المنعم في جبهة "الضباب " غربي تعز - جنوب اليمن - مما أسفر عن مقتل قائد الفريق الهندسي للمليشيا ومرافقه، أثناء قيامهما بعملية زرع ألغام جديدة .

 

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" ، أن أربعة عناصر من مليشيا الحوثي قتلوا أيضا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميلشيا في وقت سابق في تبة "القاعدة " بمنطقة جبل حبشي - غربي مدينة تعز.

 

 


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تعز

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