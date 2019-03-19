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مصادر يمنية: الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:10 ص
مصادر يمنية: الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة الحوثيون ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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كشفت مصادر يمنية ميدانية النقاب عن أن ميليشات الحوثى دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة من العاصمة صنعاء و5 محافظات أخرى إلى جنوب الحديدة والساحل الغربى.

ونقلت قناة العربية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها "إن التعزيزات تدفقت على متن عربات عسكرية وسيارات مدنية قادمة من محافظات صعدة، وحجة، وصنعاء، والمحويت، وعمران، إلى مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ومناطق أخرى بجبهات الساحل الغربى.

وأضافت، أن الميليشيات الحوثية استقدمت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية إلى جبهات الساحل الغربى منها عربات عسكرية ثقيلة، وأطقم ( مركبات ) تحمل أسلحة متوسطة وذخائر.

كانت ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران قد منعت فى وقت سابق رئيس لجنة إعادة الانتشار فى الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غربى اليمن.

ويرفض الحوثيون، حتى اللحظة - حسب العربية -، تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، فى وقت تمارس فيه أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.

 


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