مرشح المعارضة النيجيرية المهزوم يطعن على نتيجة انتخابات الرئاسة

رويترز

قدم مرشح المعارضة المهزوم فى انتخابات الرئاسة النيجيرية طعنا قانونيا على نتيجة الانتخابات التى أجريت الشهر الماضى.

وقال عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي، فى الطعن أمس الإثنين إنه فاز على محمد بخارى مرشح حزب كل التقدميين الذى انتخب لولاية ثانية فى 23 من فبراير.

وقال إيمانويل إينويدم المستشار القانونى لعتيق إن الالتماس يطلب من مفوضية الانتخابات إلغاء النتيجة "بناء على حدوث مخالفات".

ورفضت حملة بخارى مزاعم عتيق وقالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

وحصل بخارى (76 عاما) وهو حاكم عسكرى سابق على 56 بالمئة من الأصوات مقابل 41 بالمئة لمنافسه الرئيسى عتيق رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس.