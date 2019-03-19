محافظ كفرالشيخ يُطلق حملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلق الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، إشارة البدء في الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن المرحلة الثانية للحملة والتي تضم 11 محافظة وتستمر من اليوم وحتى 28 مارس 2019م، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة بعقار " المبندازول "، مشيراً إن الجرعة المقدمة للطالب عبارة عن قرص واحد من العقار لمرة واحدة فقط وهو علاج أمن وفعال ضد الديدان المعوية ولا يوجد منه مضاعفات.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أن الحملة تستهدف تجريع 440850 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي 927 مدرسة بنطاق المحافظة، لمدة 10 أيام بجميع المدارس في آن واحد، مضيفاً أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كافة الجهات المعنية للتجهيز والإعداد لتنفيذ الحملة القومية، لافتاً انه لأول مرة في مصر يتم إطلاق حملات متعددة منها حملة "100 مليون صحة " وحملة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، والسمنة، والتقزم"، للحفاظ على صحة المصريين بشكل عام والنشء بشكل خاص.

وأضاف محافظ كفر الشيح، مشيراً ان المحافظة حرصت على تقديم الدعم الكامل للحملة والتنسيق ما بين مديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي وكافة الجهات المعنية من مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وأئمة المساجد والكنائس للتعريف بأهمية الحملة، وذلك للقضاء على الطفيليات بين طلاب المدارس المعوية بمدن ومراكز المحافظة، موجهاً بضرورة توعية المواطنين بأهمية وضرورة التطعيم لتحقيق المستهدف من الحملة على أرض المحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، على جهودهم الوطنية المخلصة في الحفاظ على صحة أبنائنا.