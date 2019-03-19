محافظ بنى سويف يطمئن على استقرار الحالة الصحية لـ9 تلاميذ بمستشفى الواسطى

بنى سويف - هانى فتحى

انتقل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إلى مستشفى الواسطى المركزى للاطمئنان على الحالة الصحية لـ 9 تلاميذ من مدرسة قمن العروس الابتدائية المشتركة، لإصابتهم بمغص معوى وإسهال وقئ (تلبك معوي)، وتم نقلهم للمستشفى لتلقيهم العلاج اللازم، حيث تأكد المحافظ بنفسه من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وأن حالتهم الصحية مستقرة، وتبادل الحديث مع التلاميذ وأولياء أمورهم، حيث سيتم خروج التلاميذ المصابون خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة التى تقوم بها مديرية لصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ.

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة الصحة "الذى رافقه خلال الزيارة " عن الوضع الصحى والملابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، حيث أوضح عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة أنه فور الإبلاغ عن الحالات، تم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه فى تسمم غذائي" وما يستلزم من إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها فى حالة الوقوف على السبب، مؤكدا أنه ثبت بعد الفحوصات الأولية أن الحالات عبارة عن تلبك معوى وليس تسسم غذائى، مشيرا إلى أن عدد 500 طالب تناول الوجبات المدرسية اليوم ولم يشتكى إلا 6 تلاميذ بمشكلات بالمعدة وهذا يجعلنا مبدئيا نستبعد وجود تسمم غذائى بسبب الوجبات، مضيفا أنه تم إرسال عينات من 100 وجبة تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها وذلك لمزيد من الإطمئنان وتحديد السبب الفعلى.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتحديد السبب الفعلى لتعرض بعض التلاميذ لمشكلات صحية فى هذه المدرسة، حيث استعرض وكيل الوزارة للمحافظ كافة الإجراءات المنفذة والتى تضمنت أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية التى تم تناولها اليوم، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصى الوبائى ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة الاطفال



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة الاطفال



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة الاطفال



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة الاطفال



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة الاطفال