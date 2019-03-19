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محافظ الغربية: فحص مليون ونصف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:51 م
محافظ الغربية: فحص مليون ونصف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة حملة الكشف فيروس سى
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص مليون و518319 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 144 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن ..

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية وتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 


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