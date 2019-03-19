محافظ الغربية: زراعة 70 ألفا و100 فدان أرز العام الحالى

الغربية – عادل ضرة

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عن زراعة 70 ألفا و100 فدان أرز هذا العام بزيادة 24 ألفا و500 فدان عن العام الماضى، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الـ8.

جاء ذلك فى إطار التنسيق المتبادل بين محافظة الغربية وقطاع الرى بوزارة الرى والموارد المائية وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لزيادة نصيب المحافظة فى زراعة الأرز. حيث إنه من المقرر زراعة 6000 فدان بمركز طنطا و10430 فدانا بمركز قطور و6500 فدان بمركز كفر الزيات و8220 فدانا بمركز بسيون و17350 فدانا بمركز المحلة الكبرى و4000 فدان بمركز السنطة و6000 فدان بمركز زفتى و11600 فدان بمركز سمنود.

وأكد المحافظ على أهمية زراعة محصول الأرز لكونه محصولاً اقتصادياً يسهل زراعته وتخزينه ويمثل محصولاً غذائياً هاماً يساهم فى زيادة دخل الفلاح، مشيراً إلى أهمية زراعة أصناف تتميز بقلة احتياجها للمياه مما يساعد على ترشيد استهلاك المياه.