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محافظ الدقهلية يقرر نقل كابل كهرباء للسماح بتوصيل الغاز لمواطن

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:22 م
محافظ الدقهلية يقرر نقل كابل كهرباء للسماح بتوصيل الغاز لمواطن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قيام شركة شمال الدلتا للكهرباء، بنقل الكابل الكهربائي الأرضي بمدينة نبروه، وذلك بعد تضرر أحد المواطنين من أبناء المدينة، من عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى مسكنه، بحجة أن كابل الكهرباء يعوق شركة الغاز في التوصيل. 
 
وأكد الدكتور كمال شاروبيم، على ضرورة إنهاء الخلافات بين الكهرباء والغاز ومجلس مدينة نبروه، باعتبار أن الجميع يعملون في حكومة واحدة، وقال سبق أن نبهت إلى ذلك، ولن أسمح باستمرار مثل هذه الخلافات التي تعطل تقديم الخدمات للمواطنين وتخلق حالة من الاستياء العام لديهم.
 
لذلك، قرر شاروبيم، اليوم أن هذه المرة يجب أن تكون الأخيرة التي يعرض علينا فيها مثل هذا الخلاف، ولن أسمح باستمرار هذه الخلافات من الآن فصاعداً، ولن أسمح بتضرر أي مواطن من عدم توصيل الخدمة الضرورية من مياه وكهرباء وغاز بحجة وجود خلافات بين هذه المرافق وبعضها البعض.
 
كما وافق محافظ الدقهلية، على الترخيص لخمسة مواطنين بإقامة اكشاك لكسب الرزق في ثلاثة مراكز، منها 3 في قرى مناشي العرب، الوساطة ،أبو عرصة التابعة لمركز بلقاس، وواحد في قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة ،وواحد في قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين. 
 
وقال شاروبيم، إن على رؤساء المراكز والمدن دراسة حالات المواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص لإقامة الاكشاك في قراهم، واتخاذ القرارات الخاصة بالتراخيص دون عرضها علي، وإذا كان اتخاذ القرا يحتاج إلى تفويضات فأنا افوضكم بذلك من الآن ولا يجب الرجوع إلى في هذا الشأن.
 
كما وافق شاروبيم، على 12 طلب تقدم بها المواطنون اليوم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، تتضمن مساعدات مالية لمواطنين اثنين، وربط معاش تكافل وكرامة لأربعة مواطنين، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لأربعة مواطنين مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لمواطنين. 
 
وقال محافظ الدقهلية، إن أي مواطن يتقدم بطلب سواء للحصول على مساعدة مالية أو فرص عمل أو علاج، لا ينتظر كثيرا لتلبية طلبه، وأن علينا جميعا بعد التأكد من مصداقية الطلبات تنفيذها فورا دون وضع أية معوقات بيروقراطية أمام أصحاب الحاجة من المواطنين، وعلينا أن نقدم لهم ما يطلبون مع صون كرامتهم والحفاظ على انسانيتهم.
 
 

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