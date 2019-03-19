مجلة إيطالية: مصر تحتل المرتبة الأولى بشمال أفريقيا والثانية بالقارة فى التدفقات السياحية

فاطمة شوقى

أشادت مجلة "تى تى جى" الإيطالية بالسياحة المصرية، وقالت إن مصر تحتل المرتبة الأولى فى شمال أفريقيا والثانية بعد إثيوبيا فى جميع أنحاء القارة، بالنسبة للتدفقات السياحية، مشيرة إلى أن متوسط النمو فى التدفقات السياحية فى العام الماضى فى مصر 16.5%.

وأشارت المجلة إلى أن هذا النمو يعكس تحسين مستويات السلامة، مما ساعد على جذب العديد من الزوار الدوليين إلى الوجهة والسماح لشركات السياحة الرئيسية للبدء فى التخطيط للوجهات الشعبية مثل شرم الشيخ.

وقال الرئيس والمدير التنفيذى لأحد الشركات السياحة الإيطالية جلوريا جيفارا: "يسعدنا أن نرى الانتعاش القوى لقطاع السفر فى مصر، وهو قطاع أساسى للنمو الاقتصادى الوطنى ومولد مهم للوظائف".