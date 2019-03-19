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كل ما تريد معرفته عن أكبر قضية للاتجار بالبشر قبل النطق بالحكم فى 10 نقاط

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أكبر قضية للاتجار بالبشر قبل النطق بالحكم فى 10 نقاط محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، حكمها على 40 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر"، غدا الثلاثاء، وفيما يلي نرصد كافة المعلومات المتعلقة بالقضية فى 10 خطوات ..

1-قوات الأمن تلقى القبض على 40 متهما فى أكبر قضية بالاتجار فى البشر.

2- شملت القضية سيدات، ومحاميين، وموظف بشركة تأمين، ومهندس ميكانيكا، وسكرتير جلسة بمحكمة الأسرة بالإسكندرية.

3- شملت القضية 4 وقائع منها الاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفي والتزوير والرشوة.

4-المتهمين سهلوا الهجرة غير الشرعية للأطفال.

5-كشفت التحقيقات حصول أحد المتهمين على رشاوى لتوثيق عقود الزواج بالخارجية.

6- النيابة توجه تهمة الاختلاس وخيانة الأمانة لموظف بمحكمة أسرة بالإسكندرية.

7- المتهمين قاموا بتزوير مستندات وعقود زواج لقاصرات مقابل مبالغ مالية.

8- النائب العام يأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

9-15 يوليو 2018 أولى جلسات محاكمة المتهمين.

10-20 يناير 2019 المحكمة تحجز جلسة 19 مارس للنطق بالحكم


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