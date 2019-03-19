قبل 10 أيام من موعد "بريكست".. تيريزا ماى تعترف بوجود أزمة وتتجه للتأجيل

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا اعترفت بأن البلاد فى أزمة حقيقة قبل 10 أيام فقط على موعد الانسحاب النهائى، ويأتى هذا الاعتراف فى الوقت الذى تستعد فيه لكتابة خطاب إلى الاتحاد الأوروبى موضحة خطواتها التالية مع توجه بريطانيا نحو خروج بدون صفقة.

وجادل المتحدث باسم رئيسة الوزراء أن الأزمة تفاقمت، كما حذرت ماى وذلك بعد أن رفض مجلس العموم اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن ماى سوف تكتب الآن إلى رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك لتحدد خطواتها التالية، وهى رسالة من المحتمل أن تتضمن نوعًا من طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتى هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء صباح يوم الثلاثاء حيث بلغت التوترات ذروتها مع صدام بين المدافعين عن الخروج والوزراء.

واعتبرت "الإندبندنت" أن الضغوط على إدارة رئيسة الوزراء بلغت آفاق جديدة بعد أن منع رئيس مجلس العموم جون بيركو الحكومة من إجراء تصويت على صفقة ماى قبل بدء المجلس الأوروبى يوم الخميس.