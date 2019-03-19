فيديو.. خفير مذبحة اوسيم تناول المخدرات وأطلق النيران على جيرانه

كتبت : دينا الحسيني

فيديو مذبحة اوسيم

كشفت التحريات الأولية لقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة فى واقعة قيام محمود .م.س 36 سنة، خفير ومقيم بدائرة أوسيم، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، دائرة أوسيم، أن المتهم إعتاد تناول المواد المخدرة، وأنه يعمل خفيرا بأحد المخازن بالمنطقة التى شهدت الحادث، ودائم الخلافات مع جيرانه.





وأضافت التحريات، أن المتهم تناول المواد المخدر قبل ارتكاب الواقعة، وأصيب بحالة هستيرية وأطلق النار بشكل عشوائي على جيرانه بالمنطقة، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 3 تصادف تواجدهم بالمكان، وعقب مطاردة أمنية مع رجال الأمن للسيطرة علي المتهم، وفي تبادل لإطلاق النيران لقي المتهم مصرعه وأصيب ضابط وأمني شرطة وتم نقلهم للمستشفي .

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنية بالمنطقة وأعادت الهدوء للشارع من جديد ، وانتقل فريق نيابة شمال الجيزة لمعاينة المكان ومناظرة جثة المتهم والمجني عليهم ، وأنتقل فريق أخر من النيابة إلي المستشفي لسماع اقوال المصابين والإطلاع علي حالتهم الصحية ، وسؤال شهود العيان بالمكان .