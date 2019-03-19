فوز مصر للمرة الثانية بمقعد نائب الرئيس كممثل للمجموعة العربية لليونسكو

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز مصر للمرة الثانية على التوالي بمقعد نائب الرئيس ممثلا للمجموعة العربية لليونسكو فى لجنة الخبراء الحكوميين الدولية المعنية بدراسة المشروع الأولى للاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالى، المنعقدة حاليا بمقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الجارى.

وأشار عبد الغفار إلى انتخاب مصر أيضاً كمقرر بالمكتب المنوط بالاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي وذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة الخبراء.

ونوه الدكتور عبد الغفار إلى أن الاتفاقية العالمية تهدف إلى وضع الأطر العامة للاتساق الدولي في إجراءات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، لافتًا إلى أن هذا يزيد من الحراك الأكاديمى إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي كأداة مساعدة لرفع جودة التعليم.

كما يستهدف الاجتماع الثانى الانتهاء من مراجعة هياكل التنفيذ، والمصطلحات الواردة بالاتفاقية ، الديباجة، ومراجعة مسودة الاتفاقية بشكل عام.

جدير بالذكر أن ممثلى مصر فى اجتماعات لجنة الخبراء فى الاتفاقية تضم كل من د. محمد لطيف أمين عام المجلس الاعلى للجامعات ود. غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالإضافة إلى د. نيفين خالد المستشار الثقافي المصري بفرنسا وبالتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو بباريس.