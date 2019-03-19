video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غداً.. آخر موعد لملء استمارات الثانوية الأزهرية وجدول الامتحانات نهاية مارس

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:00 ص
غداً.. آخر موعد لملء استمارات الثانوية الأزهرية وجدول الامتحانات نهاية مارس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
ينتهى طلاب الثانوية الأزهرية، غداً الأربعاء، من ملء استمارات الثانوية، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الانتهاء من استمارات طلاب الثانوية يوم 20 مارس الجارى، تمهيدًا لإعلان عدد الطلبة الذين سجلوا لأداء امتحانات الثانوية.
 
كما يعلن قطاع المعاهد الأزهرية، آخر الشهر الجارى، جدول الثانوية الأزهرية، حيث سبق وأعلن رئيس القطاع فى تصريحات لليوم السابع، أن التغيير الذى قد يطرأ على جدول الثانوية للقسم العلمى أن يكون يوم السبت فى الامتحانات مادتان إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة، لافتًا إلى أننا نعرف مواطن الخلل فى الجدول، حيث إن نسبة 75% من الطلاب راضون عن الجدول المقترح، فكثير من الطلبة عبروا عن رضاهم لتوزيع الجدول، ومع ذلك سنعمل من أجل مصلحة الطلاب.

 وبحسب الجدول المقترح للثانوية؛ تبدأ الاختبارات بمادتى: الفقه، والجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم، ونظام حديث)، يوم السبت 25 مايو 2019، وتنتهى يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 بمادة: (الحديث)، للشعبة العلمية،وتبدأ الشعبة الأدبية وفق الجدول المقترح باختبار مادتى: الفقه، والتوحيد، يوم الأحد 26 مايو 2019، وتنتهى يوم الأحد 23 يونيو 2019، بمادة: الأدب والنصوص، والمطالعة،كما سيستقبل قطاع المعاهد الازهرية استمارات الطلاب فى 20 مارس الجارى، ومن ثم سيتم تحديد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية، وتحديد عدد اللجان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء استقبال مقترحات الطلاب على جدول الثانوية الأزهرية.. قطاع المعاهد: التغييرات الجديدة استجابة للطلاب وتظهر الأسبوع القادم.. تسلم الاستمارات 20 مارس.. رئيس القطاع يعلن عن اختبارات تجريبية لنظام امتحانات

طلاب الثانوية الأزهرية يطالبون بترحيل الامتحانات لما بعد إجازة عيد الفطر أسوة بالتربية والتعليم.. والأزهر يرد: ملتزمون بخطة زمنية.. ومطالب بتأجيل امتحان الفيزياء.. ورئيس الامتحانات: بعض مطالب الأهالى محل نظر

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة