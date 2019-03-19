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عودة حركة قطارات الصعيد لطبيعتها بعد تغيير جرار قطار فى إسنا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:28 م
عودة حركة قطارات الصعيد لطبيعتها بعد تغيير جرار قطار فى إسنا قطار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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عادت حركة قطارات الصعيد لطبيعتها بعد توقفها لمدة ساعة، نتيجة تعطل جرار قطار مميز فى منطقة الكلابية بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجةانبعاث أدخنة طفيفة من فرامل الجرار.

البداية كانت بتلقى رجال محطة سكك حديد الأقصر، إخطاراً يفيد بتعطل القطار المميز رقم 188 القادم من القاهرة والمتجه لمحافظة أسوان، وذلك أمام قرية الكلابية باسنا، وذلك لخروج دخان طفيف من فرامل الجرار، وتم تغييره فى أقل من ساعة.

وتسبب تعطل الجرار فى تأخير القطارات رقم 88 المكيف القادم من الإسكندرية لأسوان، والقطار 997 المكيف والقطار 1902 الأسباني، وقطار "فى اى بى 2009"، وتم تسيير الحركة بصورة طبيعية تماماً بعد تغيير جرار القطار المميز.

 


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