عمليات بيع مكثفة على سهمى البنك التجارى وجلوبال وراء تراجع البورصة

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين ،مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تعرض لضغوط بيعية عنيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 14645 نقطة فاقداً عدد 265 نقطة، مؤكدا كسر مستوى الدعم الهام 15000 نقطة لأسفل.

وأوضحت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أسباب التراجع إلى ضعف القوة الشرائية منذ اقتراب المؤشر من قمته السابقة لشهر فبراير الماضى حول 15300 حيث فشل فى تجاوزها لأعلى مكونا قمة أقل حول مستوى 15200 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى الأداء السلبى وعمليات البيع المكثفة التى تشهدها العديد من الأسهم القيادية على رأسها سهمى جلوبال تليكوم البنك التجارى الدولى.

وأضافت ميادة أمين، أن المؤشر الرئيسى للبورصة يختبر حاليا مستوى الدعم الهام والقاع السابق حول 14640 نقطة، والذى يتجه تركيزنا إليه بشكل كبير، فى حالة تأكيد كسره لأسفل ستعد إشارة لتفعيل إيقاف الخسائر على الأجل القصير، وفى هذه الحالة سيواجه المؤشر مزيد من التراجع إلى مستويات 4250 ثم 14000 نقطة، أما البقاء والاستقرار أعلى الدعم المذكور سيفتح الطريق لاستمرار التحركات العرضيه بين مستوى 14640 و 15300 نقطة.

ونوهت أمين ، الى أنه من جانب آخر تبقى الرؤية إيجابية على المدى المتوسط طالما البقاء أعلى مستوى 14000 نقطة، ونصحت المستثمر قصير الأجل بمتابعة مستوى 14640 نقطة إيقاف للخسائر فى حالة تأكيد كسره وانتظار إشارة جديدة.