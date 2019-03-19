عضو بـ"البيطريين": فتح سجلات للمنشآت البيطرية لمحاربة دخلاء المهنة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه فى إطار اهتمام النقابة بمحاربة الدخلاء على المهنة، تقدم بمقترح لتنظيم سجلات أماكن مزاولة وممارسة المهنة الطب البيطرى، وتم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية للأطباء البيطريين، موضحا أن المقترح يهدف إلى فتح سجلات للمنشآت البيطرية، وجداول للشرائح المهنية، وجدول غير فنى.

وأوضح، فى بيان، أن النقابة كانت قد خاطبت وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكثر من مرة بسجلات المنشآت البيطرية، إلا أن ذلك كان دون جدوى، مشيراإلى أن النقابة العامة فعلت جميع سجلات المنشآت البيطرية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه بذلك أصبحت النقابة رائدة فى تنظيم المنشأت البيطرية فى مصر.

وأضاف شفيق، أنه تفعيلا للسجلات تم تسليم شهادات لتسجيل مراكز الإيواء ذات الخدمات الفندقية، وقد سبق وفتحت سجلات للمستشفيات البيطرية والمختبرات البيطرية ومراكز بيع، وتداول الأدوية البيطرية، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى عمليات ضبط الممارسة البيطرية، ويحفظ السلوك المهنى النموذجى والاحترام لمهنة الطب البيطرى، ومحاربة دخلاء المهنة، والانتقال إلى مرحلة النشاط الرسمى للدولة، بجانب ايجاد فرص عمل للأطباء البيطريين، وتعزيز قدراتهم والارتقاء بالمهنة للنهوض بالثروة الحيوانية.