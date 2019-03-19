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عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3 ملايين طن

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:40 م
عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3 ملايين طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور 47 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا CMA CGM POUIS PLERIOT بحمولة  227ألف طن، قادمة من أسبانيا، ومتجهة إلى الإمارات  .
 
وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج YM WARMCH ، بحمولة 150 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى اليونان  .
 
 
 

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