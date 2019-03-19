عادل عبد الغفار: "إعلام النهضة" توفر التدريب العملى لطلابها وتؤهلهم لسوق العمل

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، أن الكلية تحاول بشكل مستمر تطوير مجالات العمل بها وتوفر فرصا كبرى لطلابها؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال توفير التدريب العملى لهم على أيدى خبراء الإعلام بالمؤسسات المختلفة ومن خلال موقع "فالصو" الذى يقوم على كشف الأخبار الكاذبة والشائعات.

وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال مهرجان مشروعات التخرج لطلبة الكلية اليوم الثلاثاء على مسرح جامعة النهضة بحضور المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، أن المشروعات التى تتم مناقشتها اليوم تعبر بدقة عن المستوى العالى الذى وصل إليه الطلاب، شاكرا أولياء الأمور على صبرهم ومثابرتهم لدعم مستقبل الطلاب.

وشكر عبد الغفار، إدارة جامعة النهضة متمثلة فى المهندس محمد الرشيدى والدكتور حسام الملاحى على دعمهم المستمر للكلية والمبادرات التى تطلقها، مؤكدا أن نظام العمل بالكلية يخضع بشكل كامل للميكنة ويتم التعامل بشكل رسمى من خلال سبل تكنولوجيا الاتصال الجديدة وما توفره شبكة الإنترنت من إمكانيات، موضحا أن افتتاح وحدة فالصو الجديدة بالكلية إضافة كبيرة للنظام التعليم وتأهيل الطلاب.























