video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عادل عبد الغفار: "إعلام النهضة" توفر التدريب العملى لطلابها وتؤهلهم لسوق العمل

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:22 م
عادل عبد الغفار: "إعلام النهضة" توفر التدريب العملى لطلابها وتؤهلهم لسوق العمل الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة
وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، أن الكلية تحاول بشكل مستمر تطوير مجالات العمل بها وتوفر فرصا كبرى لطلابها؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال توفير التدريب العملى لهم على أيدى خبراء الإعلام بالمؤسسات المختلفة ومن خلال موقع "فالصو" الذى يقوم على كشف الأخبار الكاذبة والشائعات.

وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال مهرجان مشروعات التخرج لطلبة الكلية اليوم الثلاثاء على مسرح جامعة النهضة بحضور المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، أن المشروعات التى تتم مناقشتها اليوم تعبر بدقة عن المستوى العالى الذى وصل إليه الطلاب، شاكرا أولياء الأمور على صبرهم ومثابرتهم لدعم مستقبل الطلاب.

وشكر عبد الغفار، إدارة جامعة النهضة متمثلة فى المهندس محمد الرشيدى والدكتور حسام الملاحى على دعمهم المستمر للكلية والمبادرات التى تطلقها، مؤكدا أن نظام العمل بالكلية يخضع بشكل كامل للميكنة ويتم التعامل بشكل رسمى من خلال سبل تكنولوجيا الاتصال الجديدة وما توفره شبكة الإنترنت من إمكانيات، موضحا أن افتتاح وحدة فالصو الجديدة بالكلية إضافة كبيرة للنظام التعليم وتأهيل الطلاب.

حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (8)

حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (1)
 

 

حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (3)
 
 
حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (4)
 
حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (5)
 
حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (6)
 
حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (7)
 
 
حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (12)
 

 

حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (13)
 

 

حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (14)
 

 

حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (17)
 

 

حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (18)
 
 
حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (24)
 
حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة (25)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كريم حسن شحاتة: اشتغلت بالإعلام بسبب والدى وواجهت مشكلة المقارنات

"بدلة وفستان" و"أدخلوها آمنين" مشروعات تخرج بإعلام النهضة للترويج للاقتصاد

رئيس جامعة النهضة: "فالصو" يحقق رؤية الرئيس فى كشف الأخبار الكاذبة والشائعات

اعلام النهضة

جامعة النهضة

سوق العمل




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة