فاطمة شوقى

تعتبر الأوراق النقدية الفنزويلية نادرة، ورغم أن لديها مساحة قليلة للغاية فى الاقتصاد، ولكن لا تزال هناك حاجة للسفر أو شراء الطعام، ولذلك فإن هناك طوابير طويلة فى البنوك الفنزويلية لسحب ما يعادل دولارين فى اليوم.

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، فإن بعد 15 شهرا من بدء تداول العملة بعد ازالة 5 أصفار ، إلا أنها أيضا ليست كافية على الرغم من أن الرئيس نيكولاس مادورو ضمن توفرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحد المسموح به للسحب اليومى لكل نافذة هو 6000 بوليفار أى (دولارين) وهو بالكاد يكفى لدفع ثمن فنجانين من القهوة، وهو ما يعادل ثلث الحد الأدنى للأجور.

وأضافت أن الحكومة أيضا ستقوم بإلغاء صندوق الطعام المدعوم فى الأحياء الشعبية (حوالى 10 منتجات ).

وبسبب النقص الحاد فى النقود الفنزويلية وغياب البوليفارات والمصرفية الإلكترونية، فإن الدولار أصبح ضيف جديد يتم استلامه فى الفنادق والمطاعم وحتى فى الأسواق الشعبية.