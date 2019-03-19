طلقات نارية وبقع دماء.. تفاصيل مناظرة الجثث ومعاينة موقع "مذبحة أوسيم"

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مذبحة أوسيم، لكشف ظروف وملابسات الحادث، حيث تم انتداب فريق من المعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، وانتقل فريق من النيابة إلى مسرح الواقعة للمعاينة.

وكشفت المعاينة الأولية، عن تناثر بقع من دماء الضحايا بمحيط الواقعة التى شهدت الجريمة، ووجود عدد كبير من فوارغ الطلقات النارية، جراء إطلاق المتهم النيران بشكل عشوائى، تم تجميعها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها.

وناظر فريق النيابة جثامين ضحايا مذبحة أوسيم، وتبين أن كافة الإصابات ناتجة من طلقات نارية أطلقت من مكان مرتفع، أسفرت عن وفاتهم، وعليه صدر قرار بنقلهم للمشرحة للتشريح، وكتابة تقرير مفصل عن الإصابات التى أودت بحياتهم.

وطلبت النيابة تقرير طبى عن حالة المصابين، لبيان الإصابات التى لحقت بهم، وحالتهم الصحية تمهيدًا للاستماع لاقوالهم، لكشف ملابسات الحادث الذى راح ضحيته 4 أشخاص إضافة إلى مطلق النيران.

وكان مركز أوسيم شهد حادث بشع، حيث ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغ يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام محمود .م.س 36 سنة –عامل- ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة –دائرة المركز- أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

وقامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.