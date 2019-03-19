طلاب بإعلام عين شمس يطلقون حملة "عيش وملح" لبث ثقافة التبرع بفائض الطعام

كتب محمود راغب

أطلق طلاب بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس، حملة بعنوان " عيش وملح" ، وذلك فى إطار مشروع تخرجهم، تحت رعاية الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة آية أبو بكر المشرفة على المشروع.

وعن فكرة الحملة وهدفها، قالت شاهندة أشرف، الطالبة بقسم الإعلام وأحد فريق عمل الحملة، إن الحملة هدفها مساعدة الفقراء من خلال بث ثقافة التبرع بالطعام ومشاركة المواطنين بفائض الطعام بإعطاءه للفقراء، لافته إلى أنهم اختارا شعار للحملة " عيش و ملح .. خلي الزياده فرح".

وشارك فى إعداد الحملة الطلاب "شاهندا أشرف - شيماء ممدوح - سلمي عبدالله - سلمي محمد - سيلفيا سامى - مارجريت كمال - يارا مدحت - محمد سامى - أروى طه - يمني الغنيمى - بسمة عبدالعظيم - إسراء عامر – إسراء سيد - يمني عاطف"