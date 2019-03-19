video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:24 ص
طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة طقس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق ( الرياض ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات سعودية الآن سيحصل محمد بن سلمان على 99%

الوليد بن طلال: محمد بن سلمان مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودى ..فيديو

لأول مرة بالسعودية..انطلاق "سمبوزيوم طويق الدولى الأول للنحت "

السعودية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

طقس

السعودية

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

فيديو وصور.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده برقصة ورسالة رومانسية

فيديو وصور.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده برقصة ورسالة رومانسية

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة