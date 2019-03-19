ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و486 قرصا مخدرا بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، و6 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن، لضبط الخارجين على القانون.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، عبارة عن 13 فرد محلى الصن، و2 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش و2 مسدس، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قضايا مواد مخدرة، بينها ضبط 486 قرصا مخدرا، و856 جرام هيروين بحوزة متهمين، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.