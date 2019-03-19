video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و486 قرصا مخدرا بالمنيا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:54 ص
ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و486 قرصا مخدرا بالمنيا أسلحة نارية -ارشيفية
المنيا- فريق المحافظات
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، و6 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن، لضبط الخارجين على القانون.

 

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، عبارة عن 13 فرد محلى الصن، و2 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش و2 مسدس، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قضايا مواد مخدرة، بينها ضبط 486 قرصا مخدرا، و856 جرام هيروين بحوزة متهمين، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

جهود الأمن




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة