ضبط هارب من 32 سنة سجن بحوزته أسلحة نارية فى المنيا

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالمنيا مطلوب للتنفيذ عليه فى أحكام قضائية وبحوزته سلاح نارى وذخائر.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا من ضبط "رحاب.أ.م، سن 35، فلاح، سبق اتهامه فى 11 قضية متنوعة أخرهم قضية "خطف"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 5 قضايا "سلاح، استعمال قوة، سرقة، تبديد " بلغ إجمالى مدة الحبس فيها 32 سنة سجن، وبالإضافة إلى كونه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "خطف"، وضُبط بحوزته طبنجة عيار 9مم، 4 خزن، 17 طلقة من ذات العيار.