ضبط مصنع منتجات دوائية وفياجرا غير مرخص بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من محمد سعد الله أحمد مدير المديرية وبرئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين الإسكندرية، حيث تم ضبط مصنع منتجات دوائية غير مرخص بالعامرية، ويقوم بتقليد العلامة التجارية لأحد الشركات الكبرى المملوكة للغير مخالف لقانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، ومخالف لأحكام قانون 127 لسنة 55 الخاص بتنظيم تداول الأدوية وتصنيعها ومخالف لقانون 281 لسنة 94 الخاص بمنع الغش التجارى والتدليس ومخالف لقانون 453 لسنة 54 وتعديلاته الخاص بالتراخيص.

وتم التحفظ على الكميات الآتية: (50 سبت بلاستيك بكل سبت 400 شريط ملطف للالتهابات الحلق، 160 الف قرص استحلاب، 135 كرتونة بكل منها 18 علبة بكل علبة 24 شريط بكل شريط 8 حبات، 100 كيس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ولا تاريخ الصلاحية بكل كيس عدد 500 قرص استحلاب، 56 كرتونة بكل كرتونة 16 علبة بكل علبة 60 قطعة حلوى غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، جوال زنة 25 كجم بودرة تستخدم لإنتاج المستخضرات الطبية، 20 جوال خامات دوائية دكستورز منتهية الصلاحية و750 شريط فياجرا جنسية رجالى بكل شريط عدد 6 حبات بدون ترخيص من وزارة الصحة وجوال به 15000 قرص فياجرا مجهولة المصدر ومصنعة من خامات مجهولة وجوال به 1500 كبسولة تخسيس بدون بيانات، 1700 شريط تخسيس بدون بيانات بكل شريط عدد 6 كبسولة و10 عبوات تلميع لزوم تلميع الفياجرا و15 التغليف خاص بالتصدير، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام).

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتعليمات من محمد سعد الله أحمد مدير المديرية بمتابعة للأسواق والمخابز وتشديد الرقابة عليها لضبطها ومتابعة توفير السلع التموينية، حيث قامت رقابة المديرية تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، بحملات مكبرة والتى أسفرت عن ضبط مصنع مخللات بالعامرية به كميات مخللات غير مدون عليها بيانات وتنبعث منها روائح كريهة وتغير فى الخواص وتم تحريز الكميات وهى 20 برميل مخلل زنة البرميل 100 كجم باجمالى 2 طن مخلل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات لعرضها على وكيل النائب العام.