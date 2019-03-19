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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بأسيوط

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:36 ص
ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بأسيوط المتهم عقب القبض عليه
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب فى العديد من القضايا وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار بأسيوط.
 
أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام العنصر الإجرامى "ضاحى . ج"عاطل  ومُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية " سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح ، قتل" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع الشغل فى قضية قتل وسلاح وذحيرة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى وتم ضبطه وبحوزته (5 قطع سلاح نارى ) بينها بندقية آلية عيار 7,62 ×39مم ،  ( 2 ) خزينة لذات السلاح ، وبندقية آلية عيار 5,56×45مم ورشاش برتا عيار 9مم وبندقية خرطوش محلية الصنع وفرد رصاص محلى الصنع و ( 1231 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة وهاتف محمول مبلغ مالى قدره ( 5000 جنيه ) ، وسيارة ملاكى، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار .
 
 
 
 
 

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