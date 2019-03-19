ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 8 طن دقيق مدعم وبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أسفرت الحملة التموينية التى شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، عن ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 8 طن دقيق مدعم وبيعه بالسوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "م ر.ش" 44 سنة، صاحب مخزن لتصنيع وتعبئة اللحوم المجمده، بدون ترخيص بمركز دمنهور، وضبط بحوذته كمية 197 كيلو لحوم مفرومه، ولحوم وكبده مجمده غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط "م .ع.م" 39 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية، كائن بمدينة الدلنجات، وضُبط بحوزته كمية 500 كيلو أسمده زراعية مدعمة.

كما اسفرت الحملة، عن ضبط "ع .ش.ع" 55 سنة، صاحب مخبز بلدى كائن مركز دمنهور، بالإستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، وبيعه بالسوق السوداء، محققاً أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 8.550 طن دقيق بلدى مدعم .