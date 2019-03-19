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صور.. مدير تحرير فالصو: نعمل على دحض الشائعات ومحاربتها من خلال كشفها للجمهور

الثلاثاء، 19 مارس 2019 06:12 م
صور.. مدير تحرير فالصو: نعمل على دحض الشائعات ومحاربتها من خلال كشفها للجمهور محمود حسن مدير تحرير موقع "فالصو"
كتب وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز
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أكد محمود حسن، مدير تحرير موقع "فالصو"، الذى أطلقته جامعة النهضة، أن الموقع يعمل على دحض الشائعات ومحاربتها فى مهدها، كما بكشف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة للجمهور من خلال فريق مؤهل ومحترف يعمل بالموقع.

وأضاف حسن، خلال كلمته التى ألقاها اليوم الثلاثاء، بمهرجان مشروعات التخرج لطلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة نيابة عن الإعلامى خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على موقع "فالصو"، أن جامعة النهضة كان لها الأسبقية فى رصد التطور المهم للغاية فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى إثارة الفوضى والبلبلة، ونشر الشائعات غير المنطقية بين الجمهور المصرى.

واستشهد حسن بإحدى الشائعات التى تداولها البعض من قبل قائلا: "ناس كتير صدقوا إن هناك أرز بلاستيك مصنوع فى الصين يباع للمصريين، ومن هنا بدأت جامعة النهصة من خلال كلية الإعلام الانتباه للفكرة بمنصة إلكترونية ترصد الأخبار الكاذبة وتحاول مواجهتها".

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مواجهة الشائعات

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