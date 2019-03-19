صور.. محافظ شمال سيناء يفتتح معرض جهاز تنمية المشروعات لمنتجات الأسر

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، معرض منتجات الأسر "أوبن داى الرابع"، ونظمه فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء.

وقال المهندس سليمان العمارى مدير فرع الجهاز بشمال سيناء فى تصريح للـ "اليوم السابع"، إن المعرض أتيح خلاله فرصة بيع منتجات أسر فى المنازل بهدف إيجاد منفذ لتسويق إنتاجها فضلا عن عرض إنتاج مراكز تدريبات حكوميه بمختلف المصالح الحكومية وإنتاج زراعى وإنتاج طلبة المدارس .

وأشار إن المعرض نظم فى مقر نقابة المهندسين وبتعاون مشترك مع مديرية القوى العاملة ومديرية الزراعة ومديرية التضامن وإذاعة شمال سيناء وثقافة شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة و٦ جمعيات أهلية .

وقال إن المعروض به كافة إنتاج الأسر من مشغولات وتطريز ومأكولات وإنتاج حروفى .

استهلت فعاليات المعرض بعروض لفرقة الفنون الشعبية بشمال سيناء .



محافظ شمال سيناء يتفقد معرض اوبن داى



محافظ شمال سيناء يتفقد معرض اوبن داى



محافظ شمال سيناء يتفقد معرض اوبن داى



محافظ شمال سيناء يتفقد معرض اوبن داى



محافظ شمال سيناء يتفقد معرض اوبن داى