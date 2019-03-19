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صور .. محافظ بورسعيد يتفقد السوق الحضارى الجديد ببورفؤاد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:25 م
صور .. محافظ بورسعيد يتفقد السوق الحضارى الجديد ببورفؤاد محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء السوق الحضارى
بورسعيد - السيد فلاح
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأعمال الإنشائية لإقامة سوق بورفؤاد الحضارى الجديد والمخصص لاستيعاب الباعة بالأسواق العشوائية والباعة الجائلين ببورفؤاد

واستمع محافظ بورسعيد لشرح المهندس محمد عبده رئيس مجلس مدينة بورفؤاد عن حجم الأعمال القائمة بالسوق ومعدلات الإنشاء الحالية ومواعيد الانتهاء والتشغيل التجريبى والرسمى.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بسرعة الانتهاء من الأعمال بالسوق الجديد، وتوفير خدمات النظافة المطلوبة للحفاظ على السوق الجديد عقب تشغيله مشيرًا لإلتزام المحافظة ببرنامج تطوير الأسواق بالمحافظة والذى تضمن فى مرحلته الأولى إنشاء سوق السمك الحضارى الجديد بمنطقة القنال الداخلى والذى نال أعجاب جميع زائريه وزبائنة على مدار الأسابيع الماضية وبات نموذجًا مطلوب تكراره فى العديد من المحافظات الأخرى، ويتضمن حاليًا إنشاء سوق حضارى للخضروات والفاكهة بنفس المنطقه بحى العرب.

ويضم مسطح سوق بورفؤاد الجديد الجمالون 2200م2، ومسطح المبنى الإدارى 250 م مسطح إجمالى المسطح 2500 شامل المبنى الاداري، ويبلغ عدد المحلات 72 محل ومحلين للشوي

ويضم المبنى الإدارى دورتين مياة حريمى ورجالى وكافتيريا وسوبر ماركت ومكاتب التشغيل المختلفة.

جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى (1)
جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى

 

جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى (2)
جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى

 

جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى (3)
جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى 

 

جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى (4)
جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى

 

جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى (5)
جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى

 

جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى (6)
جولة محافظة بورسعيد بمنطقة إنشاء السوق الحضارى

 

 


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