صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات تطوير مدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية على أعمال التطوير بمشروعات مدينة الغردقة، يرافقه اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة.

وبدأت جولة المحافظ، بتفقد مسجد الدهار الكبير وسط مدينة الغردقة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الانشاءات به، وتقدم بالشكر لجميع القائمين علي أعمال الإنشاءات بالجامع، مشيرا أن طراز هذا الجامع سيشبه ألي حد كبير طراز جامع الميناء الكبير، بحيث يكون أحد المقاصد السياحية الدينية الهامة بالمدينة الساحلية .

واستكمل محافظ البحر الأحمر، جولته بتفقد أعمال التطوير بطريق المطار بداية من خلف فرق الأمن، وحتي ميدان الفلاحة، مشددا علي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من أعمال التسوية والتمهيد، حتي يتم البدء في أعمال الرصف وتركيب البلدورات والانترلوك ، مشيرا أن الهدف من تطوير هذا الطريق هو خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

كما أصدر تعليماته لمجلس مدينة الغردقة، برفع الرتش ومواد البناء علي جانبي الطريق، والتنسيق مع الشركة المسئولة عن أعمال الزراعة، بحيث يتم الاستفادة من الأشجار المتواجدة حالياً، مؤكدا علي ضرورة تقسيم الأعمال الي قطاعات بحيث يتم الانتهاء من تطوير الطريق في القريب العاجل .