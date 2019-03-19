صور.. فوز 785 شخصا بقرعة الحج بكفر الشيخ والمحافظ يناشدهم الدعاء لمصر

أجريت قرعة الحج لوزارة الداخلية، بقاعة التطوير التكنولوجى التابعة التربية والتعليم، بحضور الدكتور إسماعيل طهمحافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، وفاز 785 متقدما، من بينهم 79 من كبار السن، بالاضافة إلى 196 احتياطيا.

جاء ذلك، بحضور اللواء ناصر رشاد نئب مدير الأمن، واللواء حسن عطيه مفتش الداخليه، واللواء خالد إسماعيل مساعد مدير الأمن، والعميد طارق قناوى رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، والعميد محمد الصاوى وكيل إدارة البحث الجنائى، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وعمت الفرحة بين الفائزين بالقرعة الإلكترونية بفوزهم بالحج هذا العام، وأطلقت السيدات الزغاريت بفوزهم أوفوز أقاربهم، وطالب محافظ كفر الشيخ خلال كلمته الفائزين بعدم الجدال أثناء أداء مناسك الحج، والدعاء لمصر بالنصر والآمان وبالتقدم.











