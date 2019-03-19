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الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:22 م
خالد صلاح
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صور.. طلاب جامعة جنوب الوادى يزوروا إدارة الكلاب البوليسية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:48 ص
صور.. طلاب جامعة جنوب الوادى يزوروا إدارة الكلاب البوليسية كلاب بوليسية
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استقبلت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة "وحدة الإسكندرية" عدداً من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى جامعة جنوب الوادى.
 
وقام الطلاب الزائرون بمشاهدة جانباً من العروض التى أبرزت دقة ومهارة التدريب فى استخدام الكلاب فى مجال مكافحة المخدرات، والكشف عن المفرقعات وإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض فى حالات الكوارث، وكافة الخدمات التأمينية التى تقدمها الإدارة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.
 
وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة مشيدين بالدور التى تسهم به الإدارة فى تحقيق رسالة الأمن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة.
الكلاب البوليسية
الكلاب البوليسية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

عروض للكلاب البوليسية
عروض للكلاب البوليسية
 
 

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الكلاب البوليسية

طب بيطري

جامعة الوادي




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