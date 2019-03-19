صور .. تعليم كفر الشيخ: 108 مرشحاً وقعوا على عقود الوظائف المؤقتة

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 108 من المرشحين لشغل الوظائف المؤقتة بالمدارس، كمعلمين لعدد من المواد الأساسية بمدن وقرى المحافظة، للتوقيع على عقود عملهم عقب اجتيازهم الاختبار الالكترونى، وظهور نتيجتهم من قبل الوزارة، وتم اخطارهم من خلال موقع الوزارة، عبر البريد الالكترونى الخاصة بكل منهم، وتابعت الدكتورة بثينة كشك، كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجراءات توقيع العقود.

كما تابعت وكيل الوزارة، بحث تظلمات المرشحين، لشغل الوظائف المؤقتة بالتربية والتعليم بكفر الشيخ الذين تقدموا بأوراقهم، ولم تدرج أسمائهم من بين الذين أدوا الإختبارات، مشيرة إلى أن الأعداد التى وردت حتى الآن للمديرية للتعاقد معها 119 للمرشحين للوظائف المؤقتة، وأنها تابعت توقيع المرشحين للعقود، وأنها استقبلت 108 مرشحاً وقعوا على التعاقد وفى انتظار بقية المرشحين.

قال أحمد مسلم، من إدارة دسوق تخصص رياضيات ، إنه سعيد بالتعاقد الذى وقعه بمديرية التربية والتعليم، ولم يكن مصدقاً أن هناك جدية فى التعاقد، ظناً منه من بداية الأمر أنه شو اعلامي.

وأكدت نادية أحمد سالم، تخصص رياضيات، أنها تحمد الله على توقيعها على عقد العمل بعد اجتيازها الإختبار الإلكتروني، مشيرة إلى أنها منذ استلامها رسالة اجتيزها الإختبار، وهى تشعر السعادة، وستبذل قصارى جهدها لتعليم الطلاب.

وقالت رحاب سيد فرج، تخصص رياضيات، إنها لم تكن تصدق أن هناك تعاقد وكلما قرأت عن اعلان الوزارة عن تعاقدات كانت تأخذ الأمر بشئ من السخرية، حتى بدأت المراحل الأولى عقب الإعلان، وما قرأته على موقع المديرية، صدقت بأن هنتاك جدية فى التعاقدات، وتحقق حلمها فى أن تكون من بين المعلمات والمربيات، لتعليم الطلاب ما تعلمه خلال 4 سنوات بكلية التربية، ومازادها فخراً، استقبال وكيل الوزارلة لها، والتوقيع أمامها على العقود.

وقال جمال محمد أبو الفضل، من إدارة سيدى سالم تخصص رياضيات، الحمد لله على توقيعه العقد، متمنياً أن يتحول التعاقد المؤقت بدء من العام المقبل، لتعاقد دائم، وسيبذل كل مايستطيع، ليتم اختياره خلال التعاقد الجديد العام المقبل.

وأضاف عادل محمد السيد، من إدارة الرياض، تخصص رياضيات، لم يكن يصدق نفسه أنه سيكون من بين المتعاقدين للعمل بالتربية والتعليم فى ظل عدم وجود وظائف حكومية حتى ولو كانت مؤقتة، فيكفينا الخبرة التى سنحصل عليها خلال الأيام المقبلة، لأنها ستساعدنا فى تعاقد أخر مع الوزارة خلال العام المقبل.