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صور.. "تعليم القاهرة" تسلم الطلبة شريحة النت الخاصة بالتابلت

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:23 م
صور.. "تعليم القاهرة" تسلم الطلبة شريحة النت الخاصة بالتابلت أثناء تسليم الشريحة لطلبة المدارس
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة مدير المديرية، أنه تم تسليم كارت النت sim لمدارس التعليم الثانوي بمديرية القاهرة وفق توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم. 
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه يتم تسليم الشريحة لطلبة المدارس على مستوى المحافظة، حيث تم تسليم طلبة مدرسة الشهيد اللواء خضر عبدالله الرسمية لغات بإدارة الخليفة والمقطم، كما تم تسليم طلبة مدرسة الحلمية الثانوية لغات بإدارة الخليفة والمقطم، وكذلك طلبة مدرسة الفرنسية الرسمية لغات إدارة الخليفة والمقطم، وفى إدارة القاهرة الجديدة، مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي الرسمبة المتميزة لغات بالتجمع الاول، ومدارس اخرى. 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت ، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، في عدد من المدارس والتي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحة أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصري، وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب. 
 
أثناء تسليم الشريحة لطلبة المدارس (2)
 

 

أثناء تسليم الشريحة لطلبة المدارس (1)
 
 
 
أثناء تسليم الشريحة لطلبة المدارس (2)
 
 

 

أثناء تسليم الشريحة لطلبة المدارس (3)
 

 

أثناء تسليم الشريحة لطلبة المدارس (4)
 

 

أثناء تسليم الشريحة لطلبة المدارس (1)

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