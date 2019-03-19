صور .. اضبط مخالفة.. مساكن "خديجة " فى بورسعيد تغرق بمياه المجارى

بورسعيد - محمد فرج

اشتكى سكان منطقة السيدة خديجة بحى الضواحى ببورسعيد، من غرق الوحدات السكنية بمياه المجارى والقاذورات التى تزكم الأنوف، فضلا أنها تحولت إلى منطقة موبوءة تهدد حياة الأطفال بالأمراض، والتى تفتك بالصحة العامة.

وقال عدد من سكان "خديجة " لــ" اليوم السابع " أن المنطقة أصبحت صداع مزمن على رؤوسهم، نتيجة إهمال القائمين على حى الضواحى الذى تحول لبرك ومستنقعات وروائح كريهة وناموس وفئران تكشر عن أنيابها.

وناشد الأهالى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تفقد مساكن "السيدة خديجة " حتى يرى الكارثة البيئية التى يعيشها الأهالى وسط برك ومستنقعات من مياه الصرف الصحى التى حولت حياتهم إلى جحيم، رغم العديد من الشكاوى والاستغاثات حفاظا على الصحة العامة.