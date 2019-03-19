صور.. إشغالات الطرق وعشوائية الأكشاك يهددان الوجه الحضارى للإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

عبر أهالى مدينة الإسماعيلية عن غضبهم بسبب زيادة عدد الأكشاك التى تحتل الأرصفة فى شوارع وميادين مهمة، وفجأة أصبحت هناك غابة من الأكشاك فى العديد من المناطق وبعضها تحول إلى ورش حرفية لإصلاح الكاوتش مثلا أو بيع قطع الغيار بالإضافة إلى بيع المواد الغذائية والمثلجات والمأكولات، وغيرها بالرغم من وجود محلات ومقاهٍ على بعد أمتار قليلة من هذه الأكشاك، والتى ظهر معظمها عقب ثورة 25 يناير 2011 فى غياب الأمن وتقاعس المحليات فى ذلك الوقت.

قال أحمد عبدالله فوزى مقيم بشارع الثلاثينى مدينة الإسماعيلية: إن مشكلة تزايد عدد الأكشاك فى مناطق متعددة بالمدينة أصبحت خطيرة جدا، ولابد من حصر هذه الأكشاك وإزالة غير المرخص منها فورا لما تسببه من تشويه لجمال المدينة وإعاقة حركة المشاة على الأرصفة التى تم الاستيلاء عليها تماما ولا يوجد مساحة للعبور، وغالبا ما تحدث مضايقات من أصحاب الأكشاك للمواطنين الذين يرون أن الرصيف حق للمشاة ويجب تفريغه من أى إشغالات.

ويطالب محمد حسن إبراهيم من حى السلام بتعميم إزالة الأكشاك وكافة الإشغالات على شوارع الإسماعيلية مثل ما حدث فى شارعى سعد زغلول والذى ظل مغلقا لكثر من 15 عاما وتم فتحة للمشاة بعد إزالة الإشغالات وأيضا شارع العشرين والذى كان ممتلئا بالإشغالات على جانبيه، وتم تنظيمه وأصبح حارتين مرور للسيارات ذهابا وإيابا، وانتهت معاناة المواطنين مع إشغالات شارع العشرين، لذلك يمكن تكرار هذه التجربة فى العديد من الشوارع التى توجد بها كميات كبيرة من الأكشاك والإشغالات.

وتؤكد سمية محمد عبدالسلام، موظفة، على المعاناة التى تجدها أثناء سيرها فى شوارع المدينة وأن بعض الأكشاك تتحول إلى مقاهى ليلا يتجمع أمامها بعض الشباب، الأمر الذى يسبب مضايقات وحرج للسيدات والفتيات، وهناك بعض الأكشاك ملاصقة للمدارس أو فى محيطها، يعيق حركة المشاة وخاصة فى نهاية اليوم الدراسى، لذلك يجب إبعاد هذه الأكشاك عن المدارس أو إزالتها لأن معظمها غير مرخص.

وأوضحت نورهان السيد رئيس حى ثالث أن الحى به 400 كشك و200 فترينة مرخص لهم وتم رفع 261 حالة إشغالات طرق وهناك حملات مستمرة لمتابعة الأكشاك المرخصة والتصاريح الممنوحة لها، حيث تقوم الإدارة الهندسية بالحى بمراجعة كافة الأكشاك، وهناك تشديدات من اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بإزالة التعديات والإشغالات بشكل فورى.

وأضاف محمد على رئيس حى أول أن هناك متابعات من الحى لكافة الإشغالات والأكشاك وخاصة فى شارع سعد زغلول، وتم توجية إنذارات مبدئية لأصحاب الإشغالات برفعها فورا وعدم تكرارها حتى لا يتعرض التاجر أو صاحب المحل للغرامة ومصادرة الإشغالات مؤكدا على أن الغرامة تم رفعها من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه فى القانون الجديد، وهذه الغرامات كفيلة بعدم تكرار المخالفة.































