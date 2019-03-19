video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة أمريكية: انتحار مستشار سابق للرئيس الأمريكى السابق أوباما

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:29 م
صحيفة أمريكية: انتحار مستشار سابق للرئيس الأمريكى السابق أوباما اوباما
ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت صحيفة "واشنطن أكسمنير" الأمريكية، إن مستشار اقتصادى سابق للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قد مات منتحرا، بحسب ما أفادت عائلته، دون بيان سبب الانتحار.
 

 وأوضحت الصحيفة أن عائلة آلان كروجر، أستاذ الاقتصاد بجامعة برينكتون وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس أوباما قد مات منتحرا.

وقد توفى كروجر السبت عن عمر يناهز 58 عاما، بحسب بيان من الجامعة، وقالت عائلته فى بيان:  إننا نشارك بحزن هائل أن البروفيسور آلان كروجر، الزوج المحب والابن والأب والأخ وأستاذ الاقتصاد ببرنكتون قد أنهى حياته فى عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف البيان أن الأسرة تطلب الوقت والمكان للحزن عليه وتذكره، وبدلا من الزهور، تشجع الراغبين فى تكريمه بالمساهمة فى الصدقة التى يختارونها".

ولم تعلن برنكتون سبب وفاة لآن، وقالت فى بيانها إنه بالإضافة إلى عمله العلمى، شهدت حياته التزاما بالخدمة العامة.

وتولى كروجر رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين فى عهد الرئيس أوباما فى الفترة من عام 2011 إلى 2013، وسعى خلال عمله إلى جذب الانتباه على مشكلة عدم المساواة وتعزيز طرق زيادة الحشد الاقتصادى.

 

        


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى قائمة نيويورك تايمز.. رواية "عندما يغنى لوبستر" تتصدر وميشيل أوباما تتراجع

البيت الأبيض: موقف ترامب فى قمة هانوى أفضل من موقف أوباما مع إيران

مستشار اوباما

مستشار اقتصادى

الان كروجر

الولايات المتحدة

اخبار امريكا




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة