صحيفة أمريكية: انتحار مستشار سابق للرئيس الأمريكى السابق أوباما

ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن أكسمنير" الأمريكية، إن مستشار اقتصادى سابق للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قد مات منتحرا، بحسب ما أفادت عائلته، دون بيان سبب الانتحار.

وأوضحت الصحيفة أن عائلة آلان كروجر، أستاذ الاقتصاد بجامعة برينكتون وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس أوباما قد مات منتحرا.

وقد توفى كروجر السبت عن عمر يناهز 58 عاما، بحسب بيان من الجامعة، وقالت عائلته فى بيان: إننا نشارك بحزن هائل أن البروفيسور آلان كروجر، الزوج المحب والابن والأب والأخ وأستاذ الاقتصاد ببرنكتون قد أنهى حياته فى عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف البيان أن الأسرة تطلب الوقت والمكان للحزن عليه وتذكره، وبدلا من الزهور، تشجع الراغبين فى تكريمه بالمساهمة فى الصدقة التى يختارونها".

ولم تعلن برنكتون سبب وفاة لآن، وقالت فى بيانها إنه بالإضافة إلى عمله العلمى، شهدت حياته التزاما بالخدمة العامة.

وتولى كروجر رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين فى عهد الرئيس أوباما فى الفترة من عام 2011 إلى 2013، وسعى خلال عمله إلى جذب الانتباه على مشكلة عدم المساواة وتعزيز طرق زيادة الحشد الاقتصادى.