شاهد فى دقيقة.. القطاعات المطروحة بأول مزايدة للتنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر

كتبت- مروة الغول

أعلنت وزارة البترول مؤخرا ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول عن أول مزايدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى البحر الأحمر.





وفيما يلى القطاعات المطروحة فى المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى البحر الأحمر وهى:



القطاع الأول تبلغ مساحته حوالى 3057 كم2

2- القطاع الثانى تبلغ مساحته 3010 كم2

3- القطاع الثالث تبلغ مساحته 3097 كم2

4- القطاع الرابع تبلغ مساحته 3084 كم2

5- القطاع الخامس تبلغ مساحته 3025 كم2

6- القطاع السادس تبلغ مساحته 3050 كم2

7- القطاع السابع تبلغ مساحته 3090 كم2

8- القطاع الثامن تبلغ مساحته 3060 كم2

9- القطاع التاسع تبلغ مساحته 3067 كم2

10- القطاع العاشر تبلغ مساحته 3039 كم2