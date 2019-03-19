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سياسى فرنسى يتعهد بتحسين العلاقات مع روسيا حال انتخابه بالبرلمان الأوروبى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:10 م
سياسى فرنسى يتعهد بتحسين العلاقات مع روسيا حال انتخابه بالبرلمان الأوروبى البرلمان الأوروبى
أ ش أ
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تعهد رئيس جمعية الحوار الروسى- الفرنسى تيرى ماريانى بوضع مسألة استعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا ضمن أولوياته فى حال انتخابه فى البرلمان الأوروبى.

وقال ماريانى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إنه سيخوض الانتخابات للانضمام للبرلمان الأوروبى مؤكدًا أن استعادة العلاقات مع روسيا ستكون أولوية.
وأضاف السياسى الفرنسى، خلال محادثات أجراها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، "آمل أن نشكل مجموعة تحظى بأغلبية معينة وسنحاول تغيير مجريات الأحداث من خلال المشاركة الفعالة فى تغيير الأجندة".. كما طمأن بوتين بأن روسيا لديها أصدقاء فى أوروبا.
وبحسب ماريانى، ستكون أهمية الانتخابات حاسمة إذ أن تشكيلة البرلمان الأوروبى الجديدة قد تسعى لاستعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا.
وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية الذى تقوده زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى جانب القوى السياسية فى إيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا لا يرغبون فى قطع العلاقات مع موسكو وأن ماريانى يعول على دعمهم فى هذا الشأن.


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