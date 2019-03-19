سقوط تشكيل عصابى تخصص فى السيارات المهربة جمركياً بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث مرور القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جلب السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، واصطناع وتزوير رخص التسيير ومستندات الملكية لها، وإعادة التصرف فيها بالبيع ، وحرر محضر بالواقعة.

تمكن قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "أحمد ا. إ" 45 سنة سائق ، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور البساتين، لإنهاء إجراءات استخراج شهادة براءة ذمة لإحدى السيارات، وبحوزته رخصة تسيير السيارة باسم إحدى السيدات وعقد بيع منها لشخص آخر "مزورين" وكذلك توكيل رسمى "صحيح" من الأخير للمتهم المضبوط.

بالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى مُنتهية التراخيص منذ 2014 وتابعة لوحدة مرور الوراق بالجيزة، وبفحص رقمى الشاسية، والموتور للسيارة لم يستدل لها على بيانات مسجلة، وتبين دخولها البلاد عبر أحد المنافذ قادمة من إحدى الدول العربية المجاورة بإسم شخص يحمل جنسية ذات الدولة.

بمناقشة الشخص المضبوط أقر باستلامه المستندات المضبوطة، من مالك السيارة "هانى ى. م" ونفى علمه بواقعتى التزوير وأن اللوحات غير خاصة بها، وباستدعاء الأخير قرر بأنه تحصل على السيارة بالشراء من أحد الأشخاص "على أ" لا يعلم باقي بياناته عبر أحد مواقع "التسويق الإلكترونى" مقابل مبلغ مالى 415 ألف جنيه ، ونفى علمه بأن اللوحات المعدنية غير خاصة بها، وأن رخصة التسيير وعقد البيع مزورين، وأبدى إستعداده لتسليم السيارة، وتم التحفظ على السيارة.

ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من"محمد إ. ش" 39 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول و"أحمد م. م" 26 سنة سائق ومقيم بمنطقة القلج ، سبق إتهامه فى قضية "سرقة وسائل نقل و " "على .ع. ع" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج "جارى ضبطه" .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى، وبحوزة الأول سيارة تحمل لوحات جمرك الإسكندرية "ومنتهية التراخيص ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه فى جلب السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، واصطناع وتزوير رخص التسيير ومستندات الملكية لها وإعادة التصرف فيها بالبيع، وأقر الأول بحيازته للسيارة المضبوطة لاصطناع وتزوير رخصة تسيير ومستندات ملكية لها والتصرف فيها بالبيع.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى 272,620 جنيه، وكذلك 8600 دولار أمريكى، أقرا بأن تلك المبالغ من متحصلات الواقعة الأولى و بسؤال المجنى عليه اتهمهما والهارب بارتكاب الواقعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة و جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.