سفير أوزباكستان يُعلن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى القاهرة وشرم الشيخ

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

أعلن أيبيك عارف عثمانوف، سفير دولة أوزبكستان بالقاهرة، عن قرار الخطوط الجوية الأوزباكستانية بتنظيم رحلات جوية مُباشرة إلى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن هذه الرحلات ستكون مباشرة إلى مطارى القاهرة وشرم الشيخ.

وأكد السفير، خلال لقائه بالدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر بمقر البرلمان اليوم، حرص بلاده على توطيد العلاقات بين البلدين من خلال توصيات رئيس الدولة والتى أشار فيها إلى تعزيز العلاقات مع البلدان العربية وخاصة القاهرة، مؤكدا أيضا سعى بلاده إلى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والروحية.

وأضاف عثمانوف أن المواطنين فى بلاده يعرفون الدكتور عبد الهادى القصبى ليس كنائب فقط بل رئيس للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، مشيرا إلى أنه تم منح الدكتور القصبى لقب سفير السياحة فى أوزبكستان، مضيفا أن الطرق الصوفية تخلق جسرًا فى الدين الإسلامى الحنيف بين الدول لأن غايتهم هى التقرب إلى الله عز وجل.

ومن ناحيته رحب الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، باختياره سفيرا للسياحة بأوزباكستان، قائلا: "هذا شرف عظيم ووسام أضعه على صدرى".

وأكد القصبى أن التصوف يجمع بين شعبى مصر وأوزباكستان، لافتا إلى أن التصوف هو تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو منهج يدعو للوسطية والتسامح وقبول الآخر ويرفض التشدد والتعصب بكل أنواعه ويرفض العنف والإرهاب.