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سفر وعودة 1208 مصريين وليبيين و291 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:52 م
سفر وعودة 1208 مصريين وليبيين و291 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1208 مصريين وليبيين و 291 شاحنة شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 872 إلى الجانب الليبي، بينهم 356مصريا و516 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 336 بينهم 294 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 42 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 139 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 152 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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