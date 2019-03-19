video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 19-3-2019

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:04 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 19-3-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 19-3-2019، مقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر العملة الأوروبية على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بالغا 19.59 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.

 

وفى بنوك أخرى، جاء سعر اليورو كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.6 جنيه للشراء

19.77 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 19.59 جنيه للشراء

19.72 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.59 جنيه للشراء

19.72 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.49 جنيه للشراء

19.8 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.57 جنيه للشراء

19.71 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.69جنيه للشراء

19.77 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.53 جنيه للشراء

19.73 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الاثنين 18-3-2019 وتراجع العملة الأوروبية أمام الجنيه

سعر اليورو الاوروبى

اليورو

الدولار

البنك المركزى

البنك الاهلى




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة